Mantova-Cesena: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 13 dicembre 2020) Tutto quello che c'è da sapere su Mantova-Cesena, sfida in programma oggi alle 17:30, valevole per la 15° giornata del campionato di Serie C – girone B. IL MOMENTO DEL Mantova La squadra di Mister Emanuele Troise sta attraversando un ottimo momento di forma. La bella vittoria di domenica scorsa sul campo della FeralpiSalò, la seconda consecutiva dopo quella sul Ravenna, ha fatto balzare i virgiliani al 5° posto in classifica, a -5 dal Padova capolista. Un rendimento niente male che considerati anche i due pareggi contro Modena (11° giornata) e Virtus Verona (12° giornata) portano a quattro il conto dei risultati utili consecutivi per la formazione lombarda. I due migliori goleador Mantovani, Ganz e Guccione, fermi rispettivamente a quota 8 e 7 gol in campionato, proveranno a sottrarre lo scettro di ...

