Maicon torna in Italia | giocherà al Sona in Serie D

Adesso è ufficiale: Maicon tornerà a giocare in Italia con l'inizio del nuovo anno. Ad annunciarlo, tra lo stupore generale, è il Sona, squadra di Serie D. Il terzino brasiliano, protagonista degli ultimi successi dell'Inter e poi in campo anche con la Roma, è stato ingaggiato dal club veneto. Maicon, oggi 39 anni, arriva dal Villa Nova e sarà a disposizione della squadra a partire da gennaio. "Uno dei terzini più forti mai visti", ha annunciato il suo nuovo club con un messaggio e un filmato apparso su profilo Instagram ufficiale. Il calciatore arriverà la prima settimana di gennaio e ulteriori dettagli verrano dati più avanti.

