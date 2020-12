LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Paris a 2 decimi dal podio! Striedinger al comando! (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLA Discesa DI OGGI CANCELLATO IL GIGANTE FEMMINILE 11.52 Dopo i primi 30 abbiamo una classifica imprevedibile. Guida l’austriaco Striedinger, che non ha mai vinto in carriera, con 0.05 sullo svizzero Kryenbuehl e 0.14 sul norvegese Kilde. Seguono Feuz, Sander, Mayer e Baumann. 9° Dominik Paris a 0.40, che ha sciato bene ed è stato privato del podio solo da un errore evidente. Ultimo Innerhofer a 2?58. 11.51 Grande prova del francese Allegre. Con il pettorale n.30 si inserisce al decimo posto a 0.47, appena dietro Paris. 11.50 Tra poco, con il n.31, vedremo lo svizzero Marco Odermatt, che va a caccia del primato in classifica generale. Oggi non gareggia il francese Alexis Pinturault. 11.47 Il norvegese Sejersted è 12° a ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLADI OGGI CANCELLATO IL GIGANTE FEMMINILE 11.52 Dopo i primi 30 abbiamo una classifica imprevedibile. Guida l’austriaco, che non ha mai vinto in carriera, con 0.05 sullo svizzero Kryenbuehl e 0.14 sul norvegese Kilde. Seguono Feuz, Sander, Mayer e Baumann. 9° Dominika 0.40, che ha sciato bene ed è stato privato del podio solo da un errore evidente. Ultimo Innerhofer a 2?58. 11.51 Grande prova del francese Allegre. Con il pettorale n.30 si inserisce al decimo posto a 0.47, appena dietro. 11.50 Tra poco, con il n.31, vedremo lo svizzero Marco Odermatt, che va a caccia del primato in classifica generale. Oggi non gareggia il francese Alexis Pinturault. 11.47 Il norvegese Sejersted è 12° a ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! Dalle 12 #live #SerieA #PremierLeague #Bundesliga… - infoitsport : DIRETTA Sci alpino, Gigante Courchevel LIVE: gara cancellata, il nuovo programma e gli orari - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: tutto pronto per la gara, Dominik #Paris vuole fare sul serio! - zazoomblog : DIRETTA Sci alpino Gigante Courchevel LIVE: gara-2 Bassino sogna la doppietta Brignone cerca riscatto - #DIRETTA… - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Davos in DIRETTA: Scardoni in semifinale! Federico Pellegrino: caccia al podio! -