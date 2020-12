LIVE Olimpia Milano-Brindisi 53-48, Serie A basket in DIRETTA: continua l’equilibrio al Forum (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57-60 Tripla di Willis! 57-57 Canestro di Brooks 55-57 Uno su due di Krubally 55-56 Canestro di Moraschini 53-56 Tripla di Thompson! 53-53 Pareggio con il libero aggiuntivo e parziale di 9-0 per Brindisi 53-52 Canestro di Harrison e fallo per il pareggio 53-50 Canestro di Willis e -3! 53-48 Canestro di Thompson 53-46 Canestro di Thompson 53-44 Canestro di LeDay e +9 Milano 51-44 Fallo tecnico a Vitucci, nervoso in panchina 51-44 Canestro di Willis 51-42 Tripla di Datome! 48-42 Uno su due dalla lunetta per Harrison 48-41 Canestro di Perkins, miglior marcatore del match con 13 punti, e fallo subito 48-39 Due su due dalla lunetta per Tarczewski 46-39 Canestro di Willis 46-37 Ancora una tripla, questa volta di Datome! 43-37 Una su due dalla lunetta per Perkins 43-36 Tripla di ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57-60 Tripla di Willis! 57-57 Canestro di Brooks 55-57 Uno su due di Krubally 55-56 Canestro di Moraschini 53-56 Tripla di Thompson! 53-53 Pareggio con il libero aggiuntivo e parziale di 9-0 per53-52 Canestro di Harrison e fallo per il pareggio 53-50 Canestro di Willis e -3! 53-48 Canestro di Thompson 53-46 Canestro di Thompson 53-44 Canestro di LeDay e +951-44 Fallo tecnico a Vitucci, nervoso in panchina 51-44 Canestro di Willis 51-42 Tripla di Datome! 48-42 Uno su due dalla lunetta per Harrison 48-41 Canestro di Perkins, miglior marcatore del match con 13 punti, e fallo subito 48-39 Due su due dalla lunetta per Tarczewski 46-39 Canestro di Willis 46-37 Ancora una tripla, questa volta di Datome! 43-37 Una su due dalla lunetta per Perkins 43-36 Tripla di ...

