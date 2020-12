Il figlio di Briatore insultato sui social | il manager si infuria

(Di domenica 13 dicembre 2020) In queste ultime ore, Flaviosi è del tuttoto con un suo follower per un commento sgradevole su suoNathan. Il piccolo, di soli 10 anni, è nato dall’unione di Flaviocon Elisabetta Gregoraci. Sebbene i due si siano presto separati e ora non sembrano andare ancora d’accordo, Nathan è comunque L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Dopo un periodo caratterizzato da continui richiami sulle pagine di cronaca rosa, sembra che per Briatore non sia ancora finita. Di recente infatti si è ritrovato a difendere suo figlio da alcune offe ...In queste ultime ore, Flavio Briatore si è del tutto infuriato con un suo follower per un commento sgradevole su suo figlio Nathan.