I 20 migliori videogiochi cyberpunk - articolo

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ilè un genere ribelle, che si nutre di corrente elettrica e fumi underground. È il punto di incontro tra tecnologia e strada, dove il noir si tinge di cibernetica. Negli anni 80, quando è nato, si immaginavano le derive distopiche che poteva assumere la società a causa delle corporazioni multimiliardarie, di internet e delle intelligenze artificiali. Gli autori affrontavano concetti filosofici come il transumaneismo e la robotica, con un occhio di riguardo per il grottesco e le viscere umane. I. Territorio mortale, come nei film EXistenZ e Nirvana. Ma anche luogo dove la fantasia degli scrittori, oggi, può realizzarsi a pieno grazie a una resa grafica efficace: glitch, simulazioni di hacking, matrioske di mondi virtuali, gradazioni di colori impossibili, dati mnemonici da perdere e ritrovare. Tutto questo lo possiamo vivere pad ...