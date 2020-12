Germania in lockdown fino al 10 gennaio, Merkel: «Aumento esponenziale di contagi» (Di domenica 13 dicembre 2020) La Germania vara il lockdown di Natale dopo il vertiginoso Aumento dei contagi di Covid degli ultimi giorni. Il lockdown scatterà a partire da mercoledì 16 dicembre... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 13 dicembre 2020) Lavara ildi Natale dopo il vertiginosodeidi Covid degli ultimi giorni. Ilscatterà a partire da mercoledì 16 dicembre...

Corriere : Merkel: «Lockdown totale in Germania da mercoledì» - Corriere : Oggi l’annuncio della cancelliera Merkel: da mercoledì lockdown totale in Germania - WRicciardi : Oggi l’annuncio della cancelliera Merkel: da mercoledì lockdown totale in Germania - vivranda : RT @robba07: Dunque in Germania, con dati drammatici ma non certo peggiori dei nostri, deciso il lockdown proprio per le feste. Anzi, appro… - cecileenparis : RT @robba07: Dunque in Germania, con dati drammatici ma non certo peggiori dei nostri, deciso il lockdown proprio per le feste. Anzi, appro… -