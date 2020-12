Genoa Juventus | le formazioni ufficiali | la scelta su Morata

(Di domenica 13 dicembre 2020) Sonoledi, match in programma alle 18 allo stadio Marassi. Per gli ospiti ritorna Alvarotra i convocati dopo la riduzione della squalifica inflittagli a causa delle eccessive proteste a Benevento. Fuori ancora Dejan Kulusevski e Arthur. Confermatissimi, invece, Federico Chiesa e Adrien Rabiot a centrocampo.: le scelte dei tue tecnici(4-4-2) : Paleari; Masiello, Goldaniga, Bani,Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Scamacca, Pjaca. All.Maran Leggi anche:Mercato, pericolo Liverpool: Klopp vuol il pupillo di Pirlo(3-4-1-2) : Szczesny; Cuadrado,De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot. McKennie, Bentancur, Chiesa; Dybala, ...

JuventusTV : Mister @Pirlo_official presenta #GenoaJuve ??? Guarda l'intervista, qui ?? - juventusfc : Tutto quello che c'è da sapere su #GenoaJuve? Qui! ?? - forumJuventus : #GenoaJuve, oggi ore 18. Formazioni GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Dybala e Ronaldo in attacco, Kulusevski sulla trequarti.… - buoncalcio : Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali. Rovella torna titolare - JuveFCid : ?? Genoa ?? Juventus ?? #?? #GenoaJuve ?? Serie ??? ?? Luigi Ferraris -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Juventus

Goal.com

Tutto pronto per Genoa-Juventus, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida della 11^ giornata di Serie A Manca poco al fischio d’inizio di Genoa-Juventus, match della 11^ giornata d ...Sono ufficiali le formazioni di Genoa – Juventus, match in programma alle 18 allo stadio Marassi. Per gli ospiti ritorna Alvaro Morata tra i convocati dopo la riduzione della squalifica inflittagli a ...