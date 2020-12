È uscito per Neonpeetsa “Vaporwave” l’Ep di debutto di 4EST | MyBand (Di domenica 13 dicembre 2020) Ecco l’intervista realizzata da My-Band.it per il lancio di Vaporwave, il nuovo Ep di Daniele Russo in arte 4EST. L’incontro avviene nelle buie sale dello Slash Plus, nel cuore del Vomero, un quartiere di Napoli dove Gianluca Di Pietro, con pochi e semplici strumenti, riesce a realizzare un’intervista surreale, fatta di aneddoti, immagini vicine allo shi-fi che trasportano lo spettatore in una dimensione nuova, dove la musica si perde per diventare qualcosa di diverso, elettrica, digitale, vaporosamente umana e forse per questo troppo aliena per un mondo che ha la necessità di ritrovare un equilibrio ormai perduto. su“Il mio concept artistico” – spiega 4EST – “ruota attorno al movimento Vaporwave, microgenere che nasce e si sviluppa su internet. Musicalmente vive di espressioni quali il sampling e il rallentamento in stile lo-fi. Si aggiungono ... Leggi su optimagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Ecco l’intervista realizzata da My-Band.it per il lancio di Vaporwave, il nuovo Ep di Daniele Russo in arte. L’incontro avviene nelle buie sale dello Slash Plus, nel cuore del Vomero, un quartiere di Napoli dove Gianluca Di Pietro, con pochi e semplici strumenti, riesce a realizzare un’intervista surreale, fatta di aneddoti, immagini vicine allo shi-fi che trasportano lo spettatore in una dimensione nuova, dove la musica si perde per diventare qualcosa di diverso, elettrica, digitale, vaporosamente umana e forse per questo troppo aliena per un mondo che ha la necessità di ritrovare un equilibrio ormai perduto. su“Il mio concept artistico” – spiega– “ruota attorno al movimento Vaporwave, microgenere che nasce e si sviluppa su internet. Musicalmente vive di espressioni quali il sampling e il rallentamento in stile lo-fi. Si aggiungono ...

