DIRETTA F1, GP Abu Dhabi LIVE: Ferrari doppiate. Leclerc: "Non vedo l'ora del 2021". Vettel: "All'inizio era un sogno, poi…"

ORDINE D'ARRIVO GP ABU Dhabi 2020
LA CRONACA DELLA GARA
CHARLES Leclerc: "Non vedo l'ora DELL'ANNO PROSSIMO E DI VEDERE I PROGRESSI"
SEBASTIAN Vettel: "SONO STATI SEI ANNI SPECIALI. ALL'INIZIO UN sogno, POI FINALE TRISTE"
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI

McLaren, grazie all'ottimo risultato odierno, scavalca Racing Point (affossata dal ritiro di Perez) e chiude al 3° posto nel Mondiale costruttori. Sesta la Ferrari con 131 punti. Ferrari doppiate e umiliate.

