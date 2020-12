Coronavirus: Fontana, '20 mln i sussidi già erogati a micro imprese lombarde' (2) (Di domenica 13 dicembre 2020) (Adnkronos) - "I dati dei pagamenti già effettuati confermano che stiamo decisamente lavorando per mantenere gli impegni assunti. In 5 giorni lavorativi la nostra piattaforma ha consentito l'ordinata presentazione di quasi 20 mila domande. Abbiamo confermato che non fosse la solita procedura a sportello, con le caratteristiche nefaste del click day. Nessuna domanda correttamente presentata è stata rifiutata", prosegue il governatore lombardo, Fontana. "Non abbiamo chiesto di allegare alcuna documentazione relativa a dati già in possesso anche di altre amministrazioni, con cui stiamo stipulando accordi di condivisione delle relative banche dati per fare i controlli successivamente all'erogazione dei sussidi. Infine, abbiamo fatto oltre 13 mila bonifici in appena due settimane lavorative", aggiunge. "Allo stesso modo gestiremo l'Avviso 1-bis che è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) (Adnkronos) - "I dati dei pagamenti già effettuati confermano che stiamo decisamente lavorando per mantenere gli impegni assunti. In 5 giorni lavorativi la nostra piattaforma ha consentito l'ordinata presentazione di quasi 20 mila domande. Abbiamo confermato che non fosse la solita procedura a sportello, con le caratteristiche nefaste del click day. Nessuna domanda correttamente presentata è stata rifiutata", prosegue il governatore lombardo,. "Non abbiamo chiesto di allegare alcuna documentazione relativa a dati già in possesso anche di altre amministrazioni, con cui stiamo stipulando accordi di condivisione delle relative banche dati per fare i controlli successivamente all'erogazione dei. Infine, abbiamo fatto oltre 13 mila bonifici in appena due settimane lavorative", aggiunge. "Allo stesso modo gestiremo l'Avviso 1-bis che è ...

