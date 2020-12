Cagliari-Inter 1-3: reti di Sottil, Barella, D'Ambrosio e Lukaku (Di domenica 13 dicembre 2020) Rimonta, fantasmi scacciati e pure il piano B: ecco cosa c'era nel menu a pranzo dell'Inter a Caglari. Tre a uno per la squadra di Conte, che va sotto - dopo aver sprecato tantissimo - nel primo tempo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 dicembre 2020) Rimonta, fantasmi scacciati e pure il piano B: ecco cosa c'era nel menu a pranzo dell'a Caglari. Tre a uno per la squadra di Conte, che va sotto - dopo aver sprecato tantissimo - nel primo tempo ...

Inter : ?? | INTERVALLO Fine primo tempo a Cagliari, risultato a dir poco beffardo per quanto visto sin qui... ??… - Inter : ?? | CAGLIARI Eccoci alla Sardegna Arena ????? #CagliariInter ?? #FORZAINTER ???? - Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #CagliariInter ?? Tutte le foto qui ?? - UgoBaroni : RT @SkySport: CAGLIARI-INTER 1-3 Risultato finale ? ? #Sottil (42') ? #Barella (77') ? #DAmbrosio (84') ? #Lukaku (90+4') ? ? - SpazioInter : Le pagelle di Cagliari-Inter: Barella super ex, D'Ambrosio da sogno - -