“Avrebbe compiuto 18 anni tra qualche giorno”. Michele, morto in sella alla sua moto. Una città intera in lutto (Di domenica 13 dicembre 2020) Sarà un Natale terribile per la famiglia del giovane Michele, morto in strada per colpa di un brutto incidente stradale. Per evitare un’auto che, in fase di sorpasso, si era spostata improvvisamente sulla sinistra, ha sterzato istintivamente e si è schiantato contro un palo della luce. È morto così, sul colpo, Michele Torcaso, che avrebbe compiuto 18 anni tra qualche giorno. Il tragico incidente è avvenuto ieri a Bolzano, nei pressi del centro commerciale Twenty: l’intera città è sconvolta dall’accaduto, dal momenti che in molti conoscevano bene la famiglia del ragazzo. Come spiegano il Corriere della Sera e Il Dolomiti, il luogo dell’incidente è nel tratto Arginale compreso tra le uscite di ponte Roma e ponte Palermo. Un uomo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Sarà un Natale terribile per la famiglia del giovanein strada per colpa di un brutto incidente stradale. Per evitare un’auto che, in fase di sorpasso, si era spostata improvvisamente sulla sinistra, ha sterzato istintivamente e si è schiantato contro un palo della luce. Ècosì, sul colpo,Torcaso, che avrebbe18tragiorno. Il tragico incidente è avvenuto ieri a Bolzano, nei pressi del centro commerciale Twenty: l’è sconvolta dall’accaduto, dal momenti che in molti conoscevano bene la famiglia del ragazzo. Come spiegano il Corriere della Sera e Il Dolomiti, il luogo dell’incidente è nel tratto Arginale compreso tra le uscite di ponte Roma e ponte Palermo. Un uomo, ...

