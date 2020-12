Ascolti Tv sabato 12 dicembre vince All Together Now 3,7 milioni e 18.7%, Telethon al 9.8% bene Ricomincio da RaiTre 5.2% (Di domenica 13 dicembre 2020) Ascolti Tv sabato 12 dicembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata All Together Now Finale 3.784 milioni e 18.7% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Telethon Festa di Natale1.912 milioni e 9.8% (dalle 20.45) 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Tomorrowland – Il mondo di domani1.865 milioni e 5.7% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % SWAT 3×20 1a Tv 1.641 milioni e 6.2%Criminal Minds 15×08 1a Tv Free 1.440 milioni e 5.7% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Kidnap 1.259 milioni e 5.1% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Ricomincio da RaiTre 1.162 ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 13 dicembre 2020)Tv12(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata AllNow Finale 3.784e 18.7% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mlnFesta di Natale1.912e 9.8% (dalle 20.45) 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Tomorrowland – Il mondo di domani1.865e 5.7% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % SWAT 3×20 1a Tv 1.641e 6.2%Criminal Minds 15×08 1a Tv Free 1.440e 5.7% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Kidnap 1.259e 5.1% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adultida1.162 ...

