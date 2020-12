Ajax, Promes shock: arrestato per accoltellamento (Di domenica 13 dicembre 2020) shock in casa Ajax. Quincy Promes è stato arrestato stamattina dalla polizia perché sospettato di essere coinvolto in un grave accoltellamento. L'attaccante olandese sarebbe l'autore di un'aggressione ... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 dicembre 2020)in casa. Quincyè statostamattina dalla polizia perché sospettato di essere coinvolto in un grave. L'attaccante olandese sarebbe l'autore di un'aggressione ...

Quincy Promes, attaccante dell'Ajax, è stato arrestato dalla polizia di Amsterdam perché sospettato di essere coinvolto in un accoltellamento. A riportarlo è il De Telegraaf che conferma come ...