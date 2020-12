"Una vergogna sulla pelle dei napoletani". Il delirio di Vincenzo De Luca contro Milano: tutta "colpa" di questa pubblicità | Guarda (Di sabato 12 dicembre 2020) Una pubblicità dell'Istituto dei tumori di Milano comparsa su alcuni autobus ha suscitato le ire del governatore della Campania Vincenzo De Luca: «Siamo di fronte all'ennesimo atto vergognoso sulla pelle dei cittadini. Abbiamo qui l'Istituto Pascale che è un'eccellenza nazionale europea e mondiale, non abbiamo bisogno di andare da nessuna parte d'Italia. Non abbiamo bisogno di andare al nord per curarci soprattutto in un periodo come questo in cui si rischia di contagiarsi». Per De Luca addirittura «da noi ci si cura meglio e i nostri ospedali funzionano meglio. Ci sono pazienti che vengono a Napoli a curarsi dal nord», ha concluso il governatore-sceriffo. Ossessionato dal Nord. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Unadell'Istituto dei tumori dicomparsa su alcuni autobus ha suscitato le ire del governatore della CampaniaDe: «Siamo di fronte all'ennesimo atto vergognosodei cittadini. Abbiamo qui l'Istituto Pascale che è un'eccellenza nazionale europea e mondiale, non abbiamo bisogno di andare da nessuna parte d'Italia. Non abbiamo bisogno di andare al nord per curarci soprattutto in un periodo come questo in cui si rischia di contagiarsi». Per Deaddirittura «da noi ci si cura meglio e i nostri ospedali funzionano meglio. Ci sono pazienti che vengono a Napoli a curarsi dal nord», ha concluso il governatore-sceriffo. Ossessionato dal Nord.

