Traffico Roma del 12-12-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 dicembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane poco ilregistrato in città possibili difficoltà di circolazione per una manifestazione in piazza Benedetto Cairoli anche per questo sabato e domenica la Questura disposto solo in caso di effettiva necessità la chiusura delle stazioni metro di Flaminio e Spagna per evitare situazioni di assembramento oggi e domani sera lavori di potatura dalle 7 alle 18 è chiusa via Galvani 3 via Marmorata via Franklin deviate le linee bus che normalmente vi transitano per un cantiere via di Torrevecchia all’altezza di via proventa deviate anche in questo caso 5 linea bus ...