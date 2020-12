Teddy Reno marito Rita Pavone | una grandissima sofferenza

Leggi su youmovies

(Di sabato 12 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.: la storia d’amore tra i due è stato un punto di forza per la cantante in un momento difficile per lei.oggi sarà una grande protagonista della serata. Infatti la cantante ricopre il ruolo di giudice in ‘All Together Now – La musica e cambiata’. Il programma oggi