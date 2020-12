Quelli dell’assembramento per vedere il sosia di Fabrizio Corona

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 12 dicembre 2020) Giocando con il suo personaggio,ha fatto credere ai suoi fan che venerdì sera sarebbe stato a Torino per l’inaugurazione del negozio del suo marchio – Adalet – nella centralissima via Po. E in tantissimi si sono recati davanti alla vetrina del neo-nato store di abbigliamento e accessori nella speranza didal vivo l’ex paparazzo, ora imprenditore. Ovviamente, però,a Torino non si è presentato perché si trova ancora agli arresti domiciliari. Al suo posto è arrivato unche si è presentato davanti ai fan incappucciato, prima di rivelare la sua identità. È bastato tutto ciò per creare un assembramento nel pieno centro del capoluogo piemontese. LEGGI ANCHE > Per, il Caso Suarez è una delle ...