Oggi è un altro giorno, Vittoria Schisano si scontra con Serena Bortone: «Non mi fai sentire a mio agio». E la conduttrice replica (Di sabato 12 dicembre 2020) Scintille in tv tra Vittoria Schisano e Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai Uno. La prima, ospite in trasmissione, non ha gradito l'intervista e ha ammesso chiaramente di non sentirsi a proprio agio. Piccata la replica della padrona di casa: «Non avere pregiudizi verso chi ti intervista!». Tutto è cominciato dopo la messa in onda di alcune clip che hanno innervosito Schisano. La polemica è poi finita sui social con molti utenti pronti a commentare l'accaduto. «Mi sembra voyeurismo televisivo», ha dichiarato Vittoria lamentandosi di una clip sul suo passato professionale. Il filmato incriminato era estratto dal film "Tutto tutto niente niente" del 2012, dove interpretava una donna trans al ...

