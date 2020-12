Napoli | nascondevano cocaina in casa | arrestata coppia di Ponticelli

Leggi su anteprima24

– Nel pomeriggio di ieri, nell'ambito delle operazioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariatohanno effettuato un controllo presso un'abitazione sita in via Flauto Magico. Nell'appartamento di unadi coniugi 43enni, L.B. e A.A., gli agenti hanno rinvenuto 28 involucri contenentied un bilancino di precisione nella cassetta dello scarico del wc e altri 38 involucri in una pattumiera ed in camera da letto per un peso totale di circa 25 grammi. Nell'abitazione sono stati rinvenuti anche materiali per il confezionamento e 1080 euro in contranti. I coniugi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.