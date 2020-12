Miozzo (Cts): «Essere familiari non significa essere immuni. Mi dispiace, ma a Natale…» (Di sabato 12 dicembre 2020) «Gli spostamenti durante il periodo natalizio andrebbero ridotti, non aumentati». Lo afferma Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, in una intervista a La Stampa. «Questo virus non ci consente deroghe». Rallentare le misure anticovid a Natale «è una decisione politica, responsabilità del governo e, nel caso, del Parlamento. Noi tecnici abbiamo più volte sottolineato i rischi legati al movimento di un gran numero di persone. Ma comprendo le contestazioni. È evidente che chi vive a Roma avrà dei vantaggi rispetto agli abitanti di un piccolo Comune sotto i 5mila abitanti». Miozzo: «Alle famiglie mandiamo un messaggio terribile» «Mi rendo conto», aggiunge Miozzo, «del messaggio terribile che mandiamo alle famiglie». Cioè, «a milioni di cittadini che non potranno incontrarsi con i loro cari a Natale. Ma sono proprio ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 dicembre 2020) «Gli spostamenti durante il periodo natalizio andrebbero ridotti, non aumentati». Lo afferma Agostino, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, in una intervista a La Stampa. «Questo virus non ci consente deroghe». Rallentare le misure anticovid a Natale «è una decisione politica, responsabilità del governo e, nel caso, del Parlamento. Noi tecnici abbiamo più volte sottolineato i rischi legati al movimento di un gran numero di persone. Ma comprendo le contestazioni. È evidente che chi vive a Roma avrà dei vantaggi rispetto agli abitanti di un piccolo Comune sotto i 5mila abitanti».: «Alle famiglie mandiamo un messaggio terribile» «Mi rendo conto», aggiunge, «del messaggio terribile che mandiamo alle famiglie». Cioè, «a milioni di cittadini che non potranno incontrarsi con i loro cari a Natale. Ma sono proprio ...

