L’impatto violentissimo con l’autobus | Per la donna nessuna speranza

Terribile incidente a Cinisello Balsamo dove una donna è stata investita da un autobus, inutile ogni soccorso. Cinisello Balsamo incidente (Il Giorno)Lo schianto è stato terribile, il racconto dei testimoni ha descritto una scena straziante. L'impatto talmente violento da provocare la rottura del parabrezza del mezzo di trasporto. E' andata cosi, a Cinisello Balsamo, dove una donna, 50enne, è stata investita da un autobus del servizio pubblico, perdendo la vita sul colpo. L'impatto, violentissimo, non ha lasciato alcuna via di scampo alla donna, che di fatto, è morta nello stesso istante. Una scena straziante, il conducente dell'autobus di linea sotto shock trasportato in ospedale, i passeggeri colpiti e segnati da una tragedia inspiegabile.

