Juventus, colpo di scena: Pogba rompe con Raiola (Di sabato 12 dicembre 2020) La Juventus monitora con la massima attenzione quello che accade a Paul Pogba. Il centrocampista non ritenuto fondamentale dal tecnico del Mancehster United, Solskjaer. potrebbe separarsi da Mino Raiola. Le dichiarazioni dell'agente, che hanno chiaramente confermato la fine dell'avventura tra il suo assistito ed il club, non sono state prese benissimo dal calciatore. Juventus: Pogba irritato dopo le parole di Raiola Secondo quanto riportato dalla Bild, l'ex bianconero si sarebbe spazientito perché Mino Raiola avrebbe utilizzato parole molto forti in un momento delicato della stagione tanto da pensare di cambiare procuratore.

