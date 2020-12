GF Vip, Pupo: «Mi infatuai di un fonico, scrissi anche una canzone per lui» (Di sabato 12 dicembre 2020) Nuove rivelazioni scottanti al “Grande Fratello Vip”. Il cantante e opinionista, Pupo, ha confessato in diretta di essersi «infatuato di un uomo, Riccardo. Era un fonico». Si parlava dell’amore, tanto chiacchierato sui giornali, che Tommaso Zorzi proverebbe per Francesco Oppini. La confessione inaspettata fatta al nuovo entrato Cristiano Malgioglio e confermata poi a Stefania Orlando. leggi anche l’articolo —> Pupo vita da bigamo, rivelazione sulle due “mogli”: «A letto abbiamo deciso di fare così…» GF Vip, Pupo: «Mi sono infatuato di un fonico, scrissi anche una canzone per lui» Tommaso Zorzi, dopo aver confidato i suoi sentimenti nei confronti del figlio di Alba Parietti a Cristiano Malgioglio, ha iniziato con quest’ultimo un ... Leggi su urbanpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Nuove rivelazioni scottanti al “Grande Fratello Vip”. Il cantante e opinionista,, ha confessato in diretta di essersi «infatuato di un uomo, Riccardo. Era un». Si parlava dell’amore, tanto chiacchierato sui giornali, che Tommaso Zorzi proverebbe per Francesco Oppini. La confessione inaspettata fatta al nuovo entrato Cristiano Malgioglio e confermata poi a Stefania Orlando. leggil’articolo —>vita da bigamo, rivelazione sulle due “mogli”: «A letto abbiamo deciso di fare così…» GF Vip,: «Mi sono infatuato di ununaper lui» Tommaso Zorzi, dopo aver confidato i suoi sentimenti nei confronti del figlio di Alba Parietti a Cristiano Malgioglio, ha iniziato con quest’ultimo un ...

