F1, orario gara 13 dicembre: programma GP Abu Dhabi 2020, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di sabato 12 dicembre 2020) Con ancora negli occhi le emozioni delle qualifiche di Yas Marina, è già tempo di andare a pensare a quel che vedremo domani, ovvero l'ultimo atto della stagione 2020 del Mondiale di Formula Uno. Domani infatti, dalle ore 14.10, prenderà il via l'ultima gara del campionato, il Gran Premio di Abu Dhabi, che si svolge nello splendido scenario di Yas Marina, nella notturna del deserto che si affaccia sul Golfo Persico. Le grandi favorite, come sempre, saranno le Mercedes. Le monoposto con la stella a tre punte banchettano a Yas Marina senza soluzioni di continuità sin dal 2014. Da quel momento in avanti, infatti, sono arrivate sei vittorie consecutive (quattro con Lewis Hamilton, quindi una a testa per Nico Rosberg e Valtteri Bottas) con altrettante pole position. In questa statistica il campione del mondo in carica (per la settimana ...

