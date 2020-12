F1 GP Abu Dhabi, Bottas: “Non sono riuscito a sfruttare le soft al 100%” (Di sabato 12 dicembre 2020) “Non sono riuscito a fare funzionare le soft come volevo, non siamo riusciti a sfruttarle al 100%. Il mio giro non mi ha soddisfatto e il bilanciamento non era perfetto. Ma per la gara è ancora tutto in gioco“. Queste le parole di Valtteri Bottas, il finlandese della Mercedes che nel GP di Abu Dhabi scatterà dalla seconda posizione. “Alla fine delle qualifiche ho faticato con l’anteriore, probabilmente per il calo delle temperature sulla pista, e questo ha reso difficile migliorare il tempo. La Red Bull, invece, ha utilizzato tutto il proprio potenziale” ha concluso il pilota. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020)a fare funzionare lecome volevo, non siamo riusciti a sfruttarle al 100%. Il mio giro non mi ha soddisfatto e il bilanciamento non era perfetto. Ma per la gara è ancora tutto in gioco“. Queste le parole di Valtteri, il finlandese della Mercedes che nel GP di Abuscatterà dalla seconda posizione. “Alla fine delle qualifiche ho faticato con l’anteriore, probabilmente per il calo delle temperature sulla pista, e questo ha reso difficile migliorare il tempo. La Red Bull, invece, ha utilizzato tutto il proprio potenziale” ha concluso il pilota. SportFace.

