Covid, Miozzo (Cts): "spostamenti a Natale andrebbero ridotti. Tornare indietro è pericoloso" (Di sabato 12 dicembre 2020) Il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Agostino Miozzo: "Mi rendo conto del messaggio terribile che mandiamo alle famiglie, ma sono proprio gli incontri tra non conviventi a essere potenziali occasioni di contagio. Essere familiari non è un passaporto di immunità". Essere familiari non è un passaporto di immunità Il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Agostino Miozzo in merito agli spostamenti natalizi eventualmente consentiti dal Governo afferma: "Mi rendo conto del messaggio terribile che mandiamo alle famiglie, ma sono proprio gli incontri tra non conviventi a essere potenziali occasioni di contagio. Essere familiari non è un passaporto di immunità". L'ipotesi di una correzione all'ultimo Dpcm che consentirebbe di muoversi tra Comuni anche a Natale e Capodanno: "È una decisione politica,

