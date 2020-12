Covid a Napoli, tamponi gratuiti in tutta la provincia: l’iniziativa dei farmacisti (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Napoli – Un camper per tamponi Covid che raggiungerà le varie piazze della provincia partenopea. Parte a Napoli l’iniziativa dell’ordine dei farmacisti “Un tampone per tutti”. Al via l’unità mobile dei farmacisti napoletani che effettuerà tamponi rapidi per diagnosticare il Covid raggiungendo i punti più lontani dell’area metropolitana di Napoli. Nei prossimi giorni sarà così pubblicato il calendario delle varie tappe. Un’iniziativa lodevole che si avvale della collaborazione di Federfarma Napoli. “Dopo l’iniziativa Un farmaco per tutti – spiega il presidente dell’ordine dei farmacisti di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un camper perche raggiungerà le varie piazze dellapartenopea. Parte adell’ordine dei“Un tampone per tutti”. Al via l’unità mobile deinapoletani che effettueràrapidi per diagnosticare ilraggiungendo i punti più lontani dell’area metropolitana di. Nei prossimi giorni sarà così pubblicato il calendario delle varie tappe. Un’iniziativa lodevole che si avvale della collaborazione di Federfarma. “DopoUn farmaco per tutti – spiega il presidente dell’ordine deidi ...

MediasetTgcom24 : Napoli, sequestrate dalla Gdf 3.456 pillole anti-Covid prive di autorizzazione #covid - ilriformista : Sequestrate 144 confezioni in arrivo dalla Cina - annamaria_ff : RT @mattinodinapoli: Covid a Napoli, tamponi rapidi a tappeto con il camper dell'Ordine farmacisti - LEOREDBARON : RT @Battiture2: Per le persone morte a marzo, per le morti di covid, per i pestaggi, per le sanzioni, per i trasferimenti punitivi -degli u… - bertcodio : RT @Battiture2: Per le persone morte a marzo, per le morti di covid, per i pestaggi, per le sanzioni, per i trasferimenti punitivi -degli u… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid: Stazione Napoli; in corso controlli, scarso movimento Agenzia ANSA Vaccini anti covid, i numeri e le date del piano in Campania

Al via dal 15 gennaio in Campania la distribuzione, affidata alle forze armate, delle prime 350 mila dosi di vaccino anti Covid (gratuito e non obbligatorio) per immunizzare, in questa prima fase, cir ...

Saviano, palestra aperta nonostante le norme anti-Covid

Il titolare della palestra ed i tre sono stati multati. Entrati nel locale, infatti, i militari hanno sorpreso tre persone ad allenarsi, nonostante il divieto di apertura. Palestra aperta a Saviano. P ...

Al via dal 15 gennaio in Campania la distribuzione, affidata alle forze armate, delle prime 350 mila dosi di vaccino anti Covid (gratuito e non obbligatorio) per immunizzare, in questa prima fase, cir ...Il titolare della palestra ed i tre sono stati multati. Entrati nel locale, infatti, i militari hanno sorpreso tre persone ad allenarsi, nonostante il divieto di apertura. Palestra aperta a Saviano. P ...