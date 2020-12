Cagliari, Di Francesco: “Inter? Forse loro arrabbiati ma noi pensiamo alla nostra forza” (Di sabato 12 dicembre 2020) Vigilia di campionato per il Cagliari di Eusebio Di Francesco che ha parlato alla stampa in vista della gara contro l'Inter valida per l'11^ giornata di Serie A. Il mister dei sardi ha presentato il lunch match delle 12.30.Cagliari-Inter, parla Di Francescocaption id="attachment 1038779" align="alignnone" width="539" Di Francesco, getty images/captionSu chi giocherà, Di Francesco ha spiegato: "In difesa ho recuperato anche Klavan e Ceppitelli, che ha solo 5 o 6 allenamenti con la squadra: potrebbe essere inserito a gara in corso, come Pisacane, ma tra i centrali manca Godin. Simeone sta meglio, non è stato con la squadra per diversi giorni ma mi ha fatto una buona impressione a livello di condizione, è il migliore tra chi ha avuto il Covid. Oggi si è allenato anche ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 dicembre 2020) Vigilia di campionato per ildi Eusebio Diche ha parlatostampa in vista della gara contro l'Inter valida per l'11^ giornata di Serie A. Il mister dei sardi ha presentato il lunch match delle 12.30.-Inter, parla Dicaption id="attachment 1038779" align="alignnone" width="539" Di, getty images/captionSu chi giocherà, Diha spiegato: "In difesa ho recuperato anche Klavan e Ceppitelli, che ha solo 5 o 6 allenamenti con la squadra: potrebbe essere inserito a gara in corso, come Pisacane, ma tra i centrali manca Godin. Simeone sta meglio, non è stato con la squadra per diversi giorni ma mi ha fatto una buona impressione a livello di condizione, è il migliore tra chi ha avuto il Covid. Oggi si è allenato anche ...

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro l'Inter.

