Barbara D’Urso, nuova avventura per lei? “prima o poi lo farò” (Di sabato 12 dicembre 2020) Barbara D’Urso continua a lasciare tutti senza parole e questa volta ha deciso di confessarsi e raccontare una sua possibile nuova avventura: “prima o poi lo farò“ Barbara D’Urso, Fonte foto: Instagram (@ Barbaracarmelitadurso)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione grazie ai suoi tantissimi programmi Mediaset, Barbara D’Urso continua a sorprendere tutti e questa volta ha raccontato una possibile nuova avventura: “prima o poi lo farò“. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la nota conduttrice è al centro dell’attenzione soprattutto per le sue tante trasmissioni in onda su Canale 5: ‘Domenica Live‘, ‘Live ... Leggi su chenews (Di sabato 12 dicembre 2020)continua a lasciare tutti senza parole e questa volta ha deciso di confessarsi e raccontare una sua possibileo poi lo farò“, Fonte foto: Instagram (@carmelitadurso)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione grazie ai suoi tantissimi programmi Mediaset,continua a sorprendere tutti e questa volta ha raccontato una possibileo poi lo farò“. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la nota conduttrice è al centro dell’attenzione soprattutto per le sue tante trasmissioni in onda su Canale 5: ‘Domenica Live‘, ‘Live ...

Sophie94517703 : RT @Lara86124487: Sempre più comica la politica italiana!Barbara d'Urso scende in politica: 'Me l'hanno chiesto e lo farò' - alehugme3 : RT @ilmarziano1: A che ora parla Barbara D'Urso? - anacommenta : Ti hanno già chiamato per l’ospitata da Barbara D’Urso o devi scrivere quel che altra cazzata? Chiedo #GFVIP… - dontdwellsl : RT @trashloger: Barbara d’Urso che votava per il partito comunista il più grande plot twist di questo 2020 - blusewillis : RT @ilmarziano1: A che ora parla Barbara D'Urso? -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Anna Valle: «Il fake in Rete che si spaccia per me» Corriere della Sera