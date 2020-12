Un cipresso (anzi no) come albero per il Natale di Palermo (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Non era Spelacchio, ma un bellissimo e lunghissimo cipresso. Però, poco adeguato per festeggiare il Natale, visto che accompagna lungo i viali dei cimiteri l'incedere triste di chi va a piangere i propri cari. Era comparso davanti al Teatro Politeama, nel cuore di Palermo, lì dove di solito viene messo l'albero di Natale; e sui social si è subito scatenata un'ironia pari a quella che dovette subire a suo tempo il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Ed è sparito. E' stato tutto un equivoco, anzi un eccesso di buona volontà da parte degli operai del Comune. Almeno, questo è ciò che, sprofondata nell'imbarazzo, afferma la giunta di Leoluca Orlando, per bocca dell'assessore al Verde, Sergio Marino, nell'intento di "rassicurare gli amanti della tradizione che a breve un ... Leggi su agi (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Non era Spelacchio, ma un bellissimo e lunghissimo. Però, poco adeguato per festeggiare il, visto che accompagna lungo i viali dei cimiteri l'incedere triste di chi va a piangere i propri cari. Era comparso davanti al Teatro Politeama, nel cuore, lì dove di solito viene messo l'di; e sui social si è subito scatenata un'ironia pari a quella che dovette subire a suo tempo il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Ed è sparito. E' stato tutto un equivoco,un eccesso di buona volontà da parte degli operai del Comune. Almeno, questo è ciò che, sprofondata nell'imbarazzo, afferma la giunta di Leoluca Orlando, per bocca dell'assessore al Verde, Sergio Marino, nell'intento di "rassicurare gli amanti della tradizione che a breve un ...

Era comparso davanti al Teatro Politeama, nel cuore della città, scatenando l'ironia e le proteste sui social. Ed è sparito. Un errore, ha ammesso il Comune che ha promesso di rimediare ...

Palermo. Il cipresso di Natale del sindaco Orlando

Cipresso o Abete? Nel Frattempo l'albero di Natale scatena l'ironia sui social. Correva l'anno 1441, nella fredda Tallin quand ...

Cipresso o Abete? Nel Frattempo l'albero di Natale scatena l'ironia sui social. Correva l'anno 1441, nella fredda Tallin quand ...