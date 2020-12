The Mandalorian 3 arriverà a Natale 2021 | le novità

Ultime Notizie dalla rete : The Mandalorian

The Mandalorian 2x07: torna Billy Burr nei panni di Migs Mayfeld per aiutare Mando, Boba Fett, Fennec Shand e Cara Dune a trovare Grogu.Rosario Dawson. Dopo la seconda stagione di The Mandalorian l'attrice tornerà a vestire i panni di Ahsoka Tano in una serie tutta sua.