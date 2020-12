Spostamenti da un Comune all’altro a Natale | dipenderà dalla distanza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 dicembre 2020), Giuseppe Conte come Ponzio Pilato o meglio come uno stratega molto scaltro. Dopo le varie “insurrezioni” legate ai divieti di spostamento da unnei giorni di, Santo Stefano e Capodanno, con l’assurdità di poter percorrere anche molti più di 40 chilometri all’interno della stessa città (basta guardare Roma, se si vive a Ostia e si deve andare alla Bufalotta o a San Basilio a trovare prendere una sorella e poi andare a Monte Mario a pranzomamma ecco qui che si si sono percorsi almeno 50 chilometri, a dir poco) e, al contrario, il non poter fare quei 6 o 7 chilometri che magari separano dagli ormai famosi “congiunti” perché residenti in un altro, adesso il Presidente del Consiglio passa la palla al Parlamento. ...