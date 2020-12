Serie A, i 4 top match dell’11ª giornata (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ogni giornata vi proporremo l’analisi dei 4 top match di Serie A, offerta da Pokerstars: per l’11° turno abbiamo scelto Cagliari-Inter, Bologna-Roma, Genoa-Juventus e Milan-ParmaL’11ª giornata di Serie A inizierà la sera di venerdì 11 dicembre con l’anticipo fra Sassuolo e Benevento e terminerà la sera di domenica 13 con il posticipo Milan-Parma. Abbiamo scelto per voi i 4 top match del nuovo turno del massimo campionato, sui quali potrete fare le vostre scommesse su Pokerstars. CAGLIARI-INTER: Fra le sfide più interessanti dell’11ª giornata di Serie A c’è senza dubbio il confronto della Sardegna Arena fra il Cagliari di Eusebio Di Francesco e l’Inter di Antonio Conte, lunch match di questo turno di campionato con ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ognivi proporremo l’analisi dei 4 topdiA, offerta da Pokerstars: per l’11° turno abbiamo scelto Cagliari-Inter, Bologna-Roma, Genoa-Juventus e Milan-ParmaL’11ªdiA inizierà la sera di venerdì 11 dicembre con l’anticipo fra Sassuolo e Benevento e terminerà la sera di domenica 13 con il posticipo Milan-Parma. Abbiamo scelto per voi i 4 topdel nuovo turno del massimo campionato, sui quali potrete fare le vostre scommesse su Pokerstars. CAGLIARI-INTER: Fra le sfide più interessantidiA c’è senza dubbio il confronto della Sardegna Arena fra il Cagliari di Eusebio Di Francesco e l’Inter di Antonio Conte, lunchdi questo turno di campionato con ...

MCalcioNews : D'Aversa: 'Kulusevski? Forza e dribbling da top' ? - italhoop : ????? Nel primo week end di dicembre è andata in scena la #Giornata6 di #SerieA2OldWildWest ?? Nel link le miglior… - KSportUniversal : Congrats Hakimi! MVP Serie A Match Day 10 #indicidiefficienza #efficiencyindexes EFFICIENZA TECNICA 97%… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Juve, difesa in emergenza ma solida: con Pirlo è tornata un bunker - SkySport : Bologna, Saputo: 'Il club punta sui giovani. L'obiettivo quest'anno è finire in top 10' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie top TOP NEWS ore 13 - Serie A, Pellegrini recupera ma Ibra no. Bozzo: "Cassano il più grande" TUTTO mercato WEB Inzaghi “Ora portiamo l’euforia della Champions in campo”

ROMA (ITALPRESS) – “Champions? Sono contentissimo per quello che abbiamo fatto. Abbiamo realizzato un sogno e sono felice per i ragazzi e la società. Ora dovremo essere bravi a trasmettere questa eufo ...

Switch il mese scorso ha superato le vendite di PS5 e Xbox Series X/S negli USA

Nintendo Switch continua ad essere la console più venduta in America. Il mese scorso infatti, le persone hanno acquistato più la console ibrida di Nintendo che quelle next-gen, ovvero PlayStation 5 e ...

ROMA (ITALPRESS) – “Champions? Sono contentissimo per quello che abbiamo fatto. Abbiamo realizzato un sogno e sono felice per i ragazzi e la società. Ora dovremo essere bravi a trasmettere questa eufo ...Nintendo Switch continua ad essere la console più venduta in America. Il mese scorso infatti, le persone hanno acquistato più la console ibrida di Nintendo che quelle next-gen, ovvero PlayStation 5 e ...