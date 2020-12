Salvatore Quaranta e Mozart | quel canto amaro e sublime

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Il violinista salernitano sarà ospite questa sera, alle ore 20 dell’ Orchestra Filarmonica Salernitana, affidata a Jacopo Sipari di Pescasseroli Di Olga Chieffi Secondo appuntamento, questa sera, alle ore 20, in streaming, con Le Feste al Massimo. Dopo la prima serata dedicata al Settecento napoletano, si continua con la grande musica del secolo dei Lumi, con un tributo a Wolfgang Amadeus. Stesso programma del binomio Vadim Repin Daniel Oren, applauditi in estate al Duomo, per il violinista salernitano, di stanza nell’orchestra del teatro alla Scala, e del direttore Jacopo Sipari di Pescasseroli, che guiderà la formazione del massimo, in un confronto di lettura ed esecuzione, da far tremare i polsi. Il programma sarà inaugurato dal Concerto n. 3 per violino e orchestra in sol maggiore K. 216, scritto in ...