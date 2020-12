Renzi-Conte, teatrino di crisi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il salto di qualità è nella parola “crisi di governo”, pronunciata da un leader di maggioranza, mentre il premier è allo “storico” Consiglio europeo di Bruxelles. Evoca lo spettro dell’instabilità, l’Italietta delle coalizioni litigiose e dei governi fragili che cambiano con una certa disinvoltura. Racconta spesso Romano Prodi che una volta, dopo il suo primo vertice internazionale, l’allora cancelliere Khol, salutandolo gli chiese: “Chi verrà la prossima volta, al posto suo?”. È la stessa domanda che avrebbero potuto rivolgere a Conte oggi la Merkel o Macron, perché le parole hanno un peso, anche se tattiche, strumentali, funzionali al teatrino nostrano. L’intervista di Renzi al Pais squaderna comunque una crisi sostanziale e, con essa, l’immagine di un premier allo sbaraglio in un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il salto di qualità è nella parola “di governo”, pronunciata da un leader di maggioranza, mentre il premier è allo “storico” Consiglio europeo di Bruxelles. Evoca lo spettro dell’instabilità, l’Italietta delle coalizioni litigiose e dei governi fragili che cambiano con una certa disinvoltura. Racconta spesso Romano Prodi che una volta, dopo il suo primo vertice internazionale, l’allora cancelliere Khol, salutandolo gli chiese: “Chi verrà la prossima volta, al posto suo?”. È la stessa domanda che avrebbero potuto rivolgere aoggi la Merkel o Macron, perché le parole hanno un peso, anche se tattiche, strumentali, funzionali alnostrano. L’intervista dial Pais squaderna comunque unasostanziale e, con essa, l’immagine di un premier allo sbaraglio in un ...

