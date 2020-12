Oggi in tv | tutta la programmazione di domenica 13 dicembre

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Questa sera la Rai punta tutto sul cinema italiano, sulle serie tv e su Fabio Fazio. Film nostrani anche su Mediaset, oltre al consueto appuntamento in compagnia di Barbara D’Urso. Ma scopriamo insiemelacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Le Brave Ragazze vanno in onda su Rai 1. Il film – diretto da Michela Andreozzi ed interpretato da Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D’Amico – racconta la storia di un gruppo di donne accomunate da una serie di problemi familiari ed economici. Siamo a Gaeta, nel pieno degli anni ’80 ed è allora che questo gruppo di amiche si trasforma in una banda, decisa a riprendersi ciò le la società le ha sempre negato. Dopo che il primo colpo ad una banca riesce però, per loro diventa sempre più difficile tracciare il confine tra giustizia e vendetta, tra bene e ...