Natale, il Governo apre agli spostamenti tra Comuni: ecco cosa si sta decidendo (Di venerdì 11 dicembre 2020) spostamenti tra Comuni anche a Natale, Santo Stefano e a Capodanno? Per ora, stando al Dpcm approvato il 3 dicembre scorso, questo non è possibile. Eppure, da giorni non si fa altro che parlare di un allentamento di questa misura che, agli occhi di tanti, fin dal primo momento è sembrata ingiusta. E se tutta l’opposizione si è sempre scagliata contro e lo ha fatto a gran voce, ora anche il Premier Conte sembrerebbe essere aperto ad una riflessione. Leggi anche: Natale e i congiunti fuori Comune, i paradossi del nuovo Decreto spostamenti tra Comuni a Natale: ecco cosa si sta decidendo “Trascorrere il Natale con i propri figli/genitori o fidanzati/e sarà possibile? ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 dicembre 2020)traanche a, Santo Stefano e a Capodanno? Per ora, stando al Dpcm approvato il 3 dicembre scorso, questo non è possibile. Eppure, da giorni non si fa altro che parlare di un allentamento di questa misura che,occhi di tanti, fin dal primo momento è sembrata ingiusta. E se tutta l’opposizione si è sempre scata contro e lo ha fatto a gran voce, ora anche il Premier Conte sembrerebbe essere aperto ad una riflessione. Leggi anche:e i congiunti fuori Comune, i paradossi del nuovo Decretotrasi sta“Trascorrere ilcon i propri figli/genitori o fidanzati/e sarà possibile? ...

