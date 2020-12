Mascherine poco sicure: la Finanza ne sequestra 220mila, cinese nei guai per frode (Di venerdì 11 dicembre 2020) MONTE ROBERTO - Dispositivi di protezione individuale anti Covid poco sicuri: scatta il maxi sequestro della Finanza a Jesi con la contestuale denuncia per frode di un commerciante cinese. Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 11 dicembre 2020) MONTE ROBERTO - Dispositivi di protezione individuale anti Covidsicuri: scatta il maxi sequestro dellaa Jesi con la contestuale denuncia perdi un commerciante

Da lunedì entrerà in vigore l’obbligo generalizzato per contenere le quarantene di classe, lo ha comunicato il Decs. All’asilo solo negli spazi comuni ...

