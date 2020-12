Le chiamate di Conte ai giornalisti raccontate dal Corriere della Sera (Di venerdì 11 dicembre 2020) Per il lettore medio dei giornali resta sempre un grande mistero: come fanno i giornalisti ad avere i famosi retroscena all’interno dei palazzi delle istituzioni? Come si fa a scrivere, senza conseguenze legali, di liti furibonde, di accordi sottobanco, di frasi virgolettate ma mai pronunciate in pubblico? Il Corriere della Sera, nella sua edizione di ieri, ha lasciato aperto una sorta di spiraglio su questo mondo così particolare, fatto di intrecci, di chat dedicate e di chiamate inaspettate. Monica Guerzoni ha raccontato, ad esempio, di come Conte chiama giornalisti prima dell’ultimo consiglio europeo. LEGGI ANCHE > L’articolo di Feltri sul caso Genovese e sulla ragazza ingenua è colpa nostra Conte chiama giornalisti per avere un ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Per il lettore medio dei giornali resta sempre un grande mistero: come fanno iad avere i famosi retroscena all’interno dei palazzi delle istituzioni? Come si fa a scrivere, senza conseguenze legali, di liti furibonde, di accordi sottobanco, di frasi virgolettate ma mai pronunciate in pubblico? Il, nella sua edizione di ieri, ha lasciato aperto una sorta di spiraglio su questo mondo così particolare, fatto di intrecci, di chat dedicate e diinaspettate. Monica Guerzoni ha raccontato, ad esempio, di comechiamaprima dell’ultimo consiglio europeo. LEGGI ANCHE > L’articolo di Feltri sul caso Genovese e sulla ragazza ingenua è colpa nostrachiamaper avere un ...

