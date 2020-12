La moglie di Rossi: “Paolo non rifiutò Napoli ma il progetto di Ferlaino” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Paolo Rossi non ha mai rifiutato Napoli”. A dirlo è la moglie di Pablito, Federica Cappelletti, che intervenendo ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha spiegato il perché del mancato trasferimento in Campania negli anni Ottanta: “Paolo mi ha sempre spiegato che non ha mai rifiutato Napoli, ma chiese a Ferlaino la garanzia di una squadra vincente. Ferlaino rispose che non avrebbe costruito una squadra vincente e allora lui rifiutò. La sua rinuncia fu dovuta alla scelta di Ferlaino, ma Paolo adorava Napoli e il popolo napoletano, gli è sempre dispiaciuto non vestire la maglia azzurra”. Il racconto si è poi spostato sulla reazione che ebbe Rossi alla notizia della scomparsa di Maradona: “Ha iniziato a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutonon ha mai rifiutato”. A dirlo è ladi Pablito, Federica Cappelletti, che intervenendo ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha spiegato il perché del mancato trasferimento in Campania negli anni Ottanta:mi ha sempre spiegato che non ha mai rifiutato, ma chiese a Ferlaino la garanzia di una squadra vincente. Ferlaino rispose che non avrebbe costruito una squadra vincente e allora lui. La sua rinuncia fu dovuta alla scelta di Ferlaino, ma Paolo adoravae il popolo napoletano, gli è sempre dispiaciuto non vestire la maglia azzurra”. Il racconto si è poi spostato sulla reazione che ebbealla notizia della scomparsa di Maradona: “Ha iniziato a ...

