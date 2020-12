GF Vip, Cristiano Malgioglio in lacrime: “Erano Natali felici” (Di sabato 12 dicembre 2020) Sorpresa speciale per Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip. In video-collegamento con la Casa c’è Iva Zanicchi, che manda un saluto all’amico di sempre giù di morale in questo periodo. Per il paroliere il Natale non è una festa felice dopo la morte della madre, ma il pensiero di Iva gli risolleva il morale: “Non voglio vederti triste“. Malgioglio: il ricordo commosso della madre Al Grande Fratello Vip si respira già il clima Natalizio usuale per questo periodo. Non tutti, però, vivono l’atmosfera delle feste all’insegna della felicità e della spensieratezza. Cristiano Malgioglio, in particolare, soffre tantissimo il periodo del Natale, che lo riporta con la mente e con i ricordi alla compianta figura materna. Il Natale era una festa che era solito passare con la famiglia e, ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Sorpresa speciale peral Grande Fratello Vip. In video-collegamento con la Casa c’è Iva Zanicchi, che manda un saluto all’amico di sempre giù di morale in questo periodo. Per il paroliere il Natale non è una festa felice dopo la morte della madre, ma il pensiero di Iva gli risolleva il morale: “Non voglio vederti triste“.: il ricordo commosso della madre Al Grande Fratello Vip si respira già il climazio usuale per questo periodo. Non tutti, però, vivono l’atmosfera delle feste all’insegna della felicità e della spensieratezza., in particolare, soffre tantissimo il periodo del Natale, che lo riporta con la mente e con i ricordi alla compianta figura materna. Il Natale era una festa che era solito passare con la famiglia e, ...

