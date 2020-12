French Exit | ecco il trailer con Michelle Pfeiffer

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La Sony Pictures ha pubblicato un poster e unper la commedia drammatica del regista Azazel Jacobs, con(potrebbe avere la candidatura all’oscar) nei panni di una squattrinata che si trasferisce in Francia per vivere i suoi giorni di crepuscolo con suo figlio (Lucas Hedges) e un gatto a cui crede potrebbe incarnare lo spirito del marito morto. Di cosa parla? “Il mio piano era morire prima che finissero i soldi”, dice Frances Price (), sessantenne esponente dell’alta società di Manhattan e povera in canna. Ma le cose non sono andate secondo i suoi piani. Suo marito Franklin è morto da 12 anni e, con la sua vasta eredità ormai andata, Frances vende le sue ultime ...