Falcao | Tu alla Juve e io alla Roma | che spettacolo i nostri anni 80

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Paulo RobertoIn Brasile abbiamo pianto per colpa tua, ma oggi tutto il mio Paese piange per te. Caro Paolo, quel giorno del luglio del 1982 con la tua tripletta ci hai tolto una Coppa del ...

Collimasoni : @faberskj Falcão era regale. Gia mi innervosiva come uomo-simbolo della Roma, allora nemica giurata, ma al momento… - solounastella : RT @gippu1: 12. Ripareggia Falcao con un gol sublime, nelle maledizioni di un Paese riunito davanti alla tv di lunedì. 74', calcio d'angolo… - Joegarret95 : RT @gippu1: 12. Ripareggia Falcao con un gol sublime, nelle maledizioni di un Paese riunito davanti alla tv di lunedì. 74', calcio d'angolo… - RobertoGrassi : RT @gippu1: 12. Ripareggia Falcao con un gol sublime, nelle maledizioni di un Paese riunito davanti alla tv di lunedì. 74', calcio d'angolo… - ironicola : 3 gol 3! Tre gol alla corrazzata brasiliana, uno squadrone reputato invincibile, dove c'erano Zico, Socrates, Falca… -

Ultime Notizie dalla rete : Falcao alla

Paolo Rossi, 64 anni, è scomparso nel cuore della scorsa notte. A batterlo un male incurabile in un anno che ha visto decine di grandi campioni volare in cielo uccisi dal Covid-19 o complicanze ad ess ...Paulo Roberto FalcaoIn Brasile abbiamo pianto per colpa tua, ma oggi tutto il mio Paese piange per te. Caro Paolo, quel giorno del luglio del 1982 con la tua tripletta ci hai tolto una Coppa ...