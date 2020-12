EUR USD sale a un massimo di due anni dopo la decisione della BCE e l’accordo UE

Leggi su invezz

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Il rally dell’EUR/USD è proseguito nel trading notturno poiché i trader si sono concentrati sullasui tassi di interesseBanca centrale europea, sul vaccino Pfizer e sulsul bilancio dell’UE. EUR/USD in forte rialzoBCE sui tassi di interesse Nella suasui tassi di interesse di fine anno, la BCE ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati per l’ottavo mese consecutivo. Ciò è in linea con le precedenti linee guida e stime degli analisti. Oltre ai tassi di interesse, la banca ha deciso di fornire un maggiore sostegno all’economia europea aumentando il suo programma di acquisto di asset (quantitative easing) di 500 miliardi di euro, arrivando a 1,85 trilioni di euro. Estenderà inoltre la durata degli acquisti fino alla ...