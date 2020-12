Covid, la Toscana non diventerà gialla (Di sabato 12 dicembre 2020) Dal Governo è arrivata l’ufficialità. La Regione Toscana rimarrà per 10 giorni almeno zona arancione. Coronavirus, la Toscana rimane zona arancione su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 12 dicembre 2020) Dal Governo è arrivata l’ufficialità. La Regionerimarrà per 10 giorni almeno zona arancione. Coronavirus, larimane zona arancione su Notizie.it.

SkyBlue797 : Ce la farà Eugenio #Giani a far tornare la Toscana zona Gialla ricorrendo al Tar? #covid #Toscana #EugenioGiani… - Chiara0586 : RT @FilippoArtino: Coi numeri migliori d'Italia restiamo arancioni un'altra settimana, mentre i veri inferni di Covid (Lombardia e Campania… - marcoranieri72 : RT @anthamptonx: Sono veramente basita per tutta la situazione covid Toscana: non siamo messi meglio di altre regioni ma non pensavo di rim… - FilippoArtino : Coi numeri migliori d'Italia restiamo arancioni un'altra settimana, mentre i veri inferni di Covid (Lombardia e Cam… - anthamptonx : Sono veramente basita per tutta la situazione covid Toscana: non siamo messi meglio di altre regioni ma non pensavo… -