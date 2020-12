Coronavirus, la preoccupazione di Galli: “Spostamenti nord sud pericolosi” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Massimo Galli si è espresso in merito alle preoccupazioni avanzate da molti suoi colleghi negli ultimi giorni di emergenza. Massimo Galli spostamenti nord sud (Facebook)Il primario del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, si è espresso in merito alle preoccupazione di autorevoli colleghi circa la possibilità di un eventuale peggioramento della situazione contagi in concomitanza con l’arrivo delle festività natalizie. Situazione, quella odierna, che vede di fatto i numeri non essere ancora tanto positivi da consentire irresponsabili colpi di testa. Secondo Galli, a preoccupare, cosi come fu nel mese di marzo, sono i grandi spostamenti tra nord e sud. Una situazione che ancora una volta rischia di compromettere ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Massimosi è espresso in merito alle preoccupazioni avanzate da molti suoi colleghi negli ultimi giorni di emergenza. Massimospostamentisud (Facebook)Il primario del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo, si è espresso in merito alledi autorevoli colleghi circa la possibilità di un eventuale peggioramento della situazione contagi in concomitanza con l’arrivo delle festività natalizie. Situazione, quella odierna, che vede di fatto i numeri non essere ancora tanto positivi da consentire irresponsabili colpi di testa. Secondo, a preoccupare, cosi come fu nel mese di marzo, sono i grandi spostamenti trae sud. Una situazione che ancora una volta rischia di compromettere ...

