Come cambiano gli spostamenti tra comuni a Natale? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il governo sarebbe pronto a cambiare le regole per gli spostamenti tra comuni a Natale. Secondo quanto previsto dal DPCM in vigore dal 4 dicembre infatti è vietato, se non per motivi di necessità, spostarsi dal proprio comune il 25 e il 26 dicembre e il primo gennaio. Ma la norma potrebbe essere rivista: ecco Come In realtà ancora niente è stato deciso. La deroga per gli spostamenti potrebbe riguardare solo i comuni sotto i 5mila abitanti, ma chi potrebbe controllare il rispetto della norma? Un’altra ipotesi è quella di permettere di spostarsi all’interno della stessa provincia. Il tutto mentre presidenti di regioni e sindaci stanno emettendo ordinanze più restrittive rispetto a quelle del DPCM: il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha predisposto un’ordinanza ‘anti-aperitivo’ per ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il governo sarebbe pronto a cambiare le regole per glitra. Secondo quanto previsto dal DPCM in vigore dal 4 dicembre infatti è vietato, se non per motivi di necessità, spostarsi dal proprio comune il 25 e il 26 dicembre e il primo gennaio. Ma la norma potrebbe essere rivista: eccoIn realtà ancora niente è stato deciso. La deroga per glipotrebbe riguardare solo isotto i 5mila abitanti, ma chi potrebbe controllare il rispetto della norma? Un’altra ipotesi è quella di permettere di spostarsi all’interno della stessa provincia. Il tutto mentre presidenti di regioni e sindaci stanno emettendo ordinanze più restrittive rispetto a quelle del DPCM: il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha predisposto un’ordinanza ‘anti-aperitivo’ per ...

neXtquotidiano : Come cambiano gli spostamenti tra comuni a Natale? - MatteoSajina : RT @pap1pap: essere contenti perchè gli altri cambiano modulo per bloccarti, è un po' come essere contenti se ti trombano la donna perchè è… - GASirianni : RT @AXAIM_IT: Più attento alla sostenibilità alimentare e al bio, a suo agio con il digitale e orientato verso i mezzi di trasporto individ… - ondavorace : @William_Fly @FrancescaLupo15 La Svezia non ha mai chiuso, come Bielorussia e altre... poi le regole cambiano anche… - BlackReddie : RT @ivanburatti: Ve la ricordate Sara Mattei di Amici 13? Ora su Spotify ha più ascoltatori mensili di Annalisa ed Emma. Perché? Ormai si f… -

Ultime Notizie dalla rete : Come cambiano ANSA Incontra: come cambiano consumi e spesa degli italiani Agenzia ANSA Come cambiano gli spostamenti tra comuni a Natale?

Il governo sarebbe pronto a cambiare le regole per gli spostamenti tra comuni a Natale. Secondo quanto previsto dal DPCM in vigore dal 4 dicembre infatti è vietato, se non per motivi di necessità, spo ...

Un Atlante del clima per programmare la città tra picchi di afa e freddo

Milano nelle mappe dell’Osservatorio meteorologico che restituiscono la distribuzione spaziale dei valori di temperatura atmosferica estiva e invernale tra il 2016 e il 2019 ...

Il governo sarebbe pronto a cambiare le regole per gli spostamenti tra comuni a Natale. Secondo quanto previsto dal DPCM in vigore dal 4 dicembre infatti è vietato, se non per motivi di necessità, spo ...Milano nelle mappe dell’Osservatorio meteorologico che restituiscono la distribuzione spaziale dei valori di temperatura atmosferica estiva e invernale tra il 2016 e il 2019 ...