Caso Regeni, i pm: “Gli agenti hanno ammesso di aver seguito Giulio” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alcuni ufficiali della National Security egiziana hanno mentito sulla condotta degli agenti nei confronti di Giulio Regeni. E’ quanto afferma la Procura di Roma in occasione della conclusione delle indagini sull’omicidio del ricercatore friulano. Le informazioni rivelate dai pm sulle azioni degli agenti di sicurezza egiziani nei confronti di Regeni e nei confronti delle indagini sono gravi. Queste spingono il Presidente della Camera Roberto Fico a confermare lo stop alle relazioni diplomatiche con l’Egitto. Sulle sevizie inflitte a Giulio, “parole assolutamente agghiaccianti”, dice Fico. >> Regeni, Noury (Amnesty): “Fingere non sia accaduto nulla epitaffio su tomba diritti civili” Caso Regeni: le incongruenze nelle versioni degli ufficiali ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alcuni ufficiali della National Security egizianamentito sulla condotta deglinei confronti di Giulio. E’ quanto afferma la Procura di Roma in occasione della conclusione delle indagini sull’omicidio del ricercatore friulano. Le informazioni rivelate dai pm sulle azioni deglidi sicurezza egiziani nei confronti die nei confronti delle indagini sono gravi. Queste spingono il Presidente della Camera Roberto Fico a confermare lo stop alle relazioni diplomatiche con l’Egitto. Sulle sevizie inflitte a Giulio, “parole assolutamente agghiaccianti”, dice Fico. >>, Noury (Amnesty): “Fingere non sia accaduto nulla epitaffio su tomba diritti civili”: le incongruenze nelle versioni degli ufficiali ...

